"Укртелеком" відновив зруйновану окупантами інфраструктуру в Київській області

"Укртелеком" завершив відновлення пошкодженої під час бойових дій та окупації російськими військами телекомінфраструктури в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні оператора.

"За майже 60 днів фахівці Укртелекому провели загалом понад 220 ремонтних робіт на рівні ядра мережі, транспортної та розподільчої мережі. Було прокладено понад 4,5 тис. метрів нових волоконно-оптичних ліній та 20 одиниць виведеного з ладу чи повністю зруйнованого станційного і лінійного господарств", – сказано в повідомленні.

Аварійно-ремонтні бригади виконували роботи в координації з Держспецзв'язком, ЗСУ та підрозділами ДСНС у надзвичайних умовах.

Загалом відновлена мережа оптичного інтернету покриває понад 35 тис. домогосподарств у різних районах Київської області.