Польща хоче розмістити у Варшаві фонд ООН з відбудови України, – віцепрем’єр

Офіс міжнародного фонду з відбудови України, який створюється під егідою ООН, має розміщуватися у Варшаві.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Польщі, міністр державних активів Яцек Сасін, повідомляє Укрінформ із посиланням на PAP.

"У Давосі були також розмови з представниками ООН, які створюють міжнародний фонд з відбудови України. Ми виступаємо за те, щоб центр цього фонду був у Польщі, у Варшаві", – заявив Сасін.

Він уточнив, що йдеться не лише про логістичний центр, який би координував роботу з відбудови України, а й фінансовий центр, який зосереджував фонди для відновлення України.

Польський чиновник також повідомив, що Польща готує власну пропозицію для українських партнерів, яка стосується відбудови України.

"Ми готуємо матеріал, який був би синтезом можливостей усіх державних компаній і їх ноу-хау", – зазначив Сасін.

Віцепрем’єр Польщі також анонсував створення спеціальної цифрової платформи, яка дозволить польським приватним компаніям надавати свої пропозиції щодо відбудови України.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі запросив країни світу взяти участь у відбудові України, закликавши міжнародних донорів долучитися до підтримки України в рамках створеного фонду "United 24".