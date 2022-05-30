Україна рекордно збільшила експорт насіння соняшника замість олії, – "АПК Інформ"

Внаслідок падіння експорту соняшникової олії та суттєвого дефіциту продукції на світовому ринку, різко зріс експорт насіння соняшнику з України.

Згідно з оперативними даними, за 18 днів травня з України було відвантажено близько 180 тис. тонн насіння олійних культур, що вже на 64% перевищує квітневий експорт та стало місячним максимумом із січня 2003 року, повідомляє інформаційно-аналітичне агентство "АПК Інформ".

При цьому експорт соняшникової олії за цей же період склав близько 87 тис. тонн ("мінус" 3% до показника за аналогічний період квітня поточного року), що є місячним мінімумом з жовтня 2011 року.

Усього з початку війни (1 березня – 18 травня) експорт соняшнику з України склав 314 тис. тонн, що майже в 45 разів перевищує обсяги експорт у березні-травні минулого року.

Водночас експорт соняшникової олії за вказаний період склав 357 тис. тонн, що на 72% менше, ніж у березні-травні 2021 року.

Як відзначає агентство, на зростання експорту насіння соняшника значною мірою цьому впливає попит європейських, переважно болгарських та румунських переробників, що мають проблему недозавантаженості своїх заводів олійною сировиною.

Однак, вже з липня місячні обсяги експорту соняшнику в ЄС можуть почати знижуватися внаслідок сезонного збільшення інтересу європейських переробників до ріпаку, новий врожай якого може з’явитись на ринку вже в червні.

На цьому тлі експорт української соняшникової олії в даному напрямку може дещо зрости, але, як і раніше, буде обмежений пропускною здатністю функціонуючих переходів.