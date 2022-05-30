"Газпром" припинить постачання газу в Нідерланди через відмову платити в рублях

Нідерландський газовий трейдер GasTerra відмовився виконувати вимоги "Газпрому" та російського президента Владіміра Путіна про оплату за газ в рублях.

У відповідь на рішення GasTerra "Газпром" оголосив про припинення постачання газу за чинним контрактом з 31 травня 2022 року, повідомляється на сайті нідерландської компанії.

Президент Росії Путін в указі від 31 березня заявив, що відтепер за російський газ доведеться платити в рублях. Це означає, що будь-хто, хто хоче купити газ, повинен був би відкрити в Газпромбанку в Москві і євро, і рубльовий рахунок.

У повідомленні компанії наголошується, що запропонована "Газпрому" схема оплати газу, яка передбачає необхідність відкривати окремий рахунок в "Газпромбанку" в російських рублях, може порушувати санкції ЄС, а також створює додаткові фінансові та операційні ризики.

"Зокрема, відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять занадто великий ризик для компанії", – наголошується у повідомленні.

В компанії уточнили, що припинення постачання газу Газпромом означає, що до 1 жовтня 2022 року, дати закінчення дії контракту, GasTerra недоотримає близько 2 мільярдів кубометрів газу.

Компанія наголошує, що передбачила це, купуючи газ у інших постачальників.

GasTerra –нідерландська компанія, яка займається торгівлею та постачанням природного. Її акціонерами є Royal Dutch Shell (25%), ExxonMobil (25%) та уряд Нідерландів (50%).

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Як повідомлялося, раніше найбільша енергетична компанія Данії Ørsted попередила про ризики припинення постачання газу російським "Газпром експортом" через відмову оплачувати його в рублях.

Нагадаємо, з 21 травня "Газпром експорт" припинив постачання газу фінській компанії Gasum через відмову виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.

З 27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.