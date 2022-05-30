Влада Німеччини погодила створення фонду на 100 мільярдів євро для переозброєння Бундесверу

Правляча коаліція у парламенті Німеччини у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Союз-90/Зелені" та Вільної демократичної партії (ВДП) домовилися з опозиційним консервативним блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) про основні деталі створення спеціального фонду Бундесверу в об’ємі 100 мільярдів євро.

Про це йдеться у спільній заяві німецького уряду та опозиції, повідомляє Deutsche Welle.

"Ініціативу щодо прискорення закупівель висунуть негайно до літніх парламентських канікул", – йдеться у заяві.

В документі уточняється, що для створення спецфонду необхідно вносити зміни до Конституції ФРН, оскільки для фонду залучатимуться кредити на суму понад встановлений ліміт у розмірі 0,35% від розміру номінального ВВП на рік.

Як повідомив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер, у Конституції планується вказати про "особливий винятковий характер" цих витрат на потреби Бундесверу.

Як повідомлялося, з ініціативою масштабної модернізації Бундесверу за рахунок спецфонду обсягом у 100 мільярдів євро 27 лютого, через кілька днів після нападу Росії на Україну, виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Минулого року оборонний бюджет ФРН становив 47 млрд євро, що, за даними НАТО, відповідає приблизно 1,5% ВВП країни. Починаючи з нинішнього року уряд планує витрачати на оборону не менше 50 млрд євро на рік.

Окрім цього, за кошти спецфонду фінансуватимуться великі багаторічні проекти, як, наприклад, оснащення бундесверу американськими винищувачами-бомбардувальниками F35, а також участь Німеччини у програмі НАТО з ядерного стримування.