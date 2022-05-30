З України виїхало 2 мільйони молодих людей, – уряд

Після повномасштабного вторгнення російськиї військ близько 40% молодих людей вимушено змінили своє постійне місце проживання. Зокрема, близько 2 млн є внутрішньо переміщеними особами, така ж кількість виїхала за межі України.

Про це заявила заступниця міністра молоді та спорту України Марина Попатенко, повідомляє пресслужба міністерства.

Вона наголосила, що необхідно докласти максимум зусиль, щоб всі молоді люди, які були вимушені змінити своє постійне місце проживання, повернулися в Україну та в свої громади.

Зазначимо, що за даними УВКБ ООН на 13:00 27 травня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,74 млн осіб, з них до Польщі 3,58 млн, в Румунію та Молдову – 1,06 млн, Росію (дані на 26 травня) – 971,42 тис., Угорщину – 671,46 тис., Словаччину – 454,96 тис., Білорусь (дані на 26 травня) – 29,55 тис.

Водночас в Україну, за даними Держприкордонслужби, до цієї дати з 28 лютого в'їхало 2,23 млн осіб.