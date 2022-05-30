Потрібно скорочувати терміни доставки українського зерна, – президент Литви

Литва прийняла два потяги із зерном з України – це доводить, що такий варіант експорту українського зерна можливий, але треба працювати над скороченням термінів перевезення.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Інтерфакс-Україна.

"Проблема в тому, що це займає багато часу. Це справді невиправдано багато часу, і нам зараз потрібно турбуватися про те, як скоротити цей термін", – сказав Науседа.

"Його можна скоротити, трохи змістивши акценти логістики, і, звичайно, знизивши деякі фітосанітарні вимоги, які дуже високі на польському кордоні, і це помітно уповільнює процес", – додав він.

Литва раніше запропонувала перевозити вантажі з України через Польщу поїздами до Клайпедського порту для подальшого відправлення на експорт. Очікується, що ця можливість експорту для українських товарів, особливо зерна, стане альтернативою експорту через чорноморські порти, робота яких заблокована.

Другий поїзд із зерном з України прибув до Литви минулого тижня, раніше у травні відбувся рейс першого поїзда. Зерно відвантажує в Клайпеді одна з найбільших стивідорних компаній порту Клайпеди – Bega.

11 днів тому вперше в історії Литви в об'їзд Білорусі прибула партія лізинової добавки до кормів для худоби з України.

В Україні знаходиться близько 20 млн тонн зерна торішнього врожаю, яке вона не може вивезти. За даними Єврокомісії, до початку російського вторгнення в Україну 90% всього українського зерна перевозилося через порти, а експорт зерна становив близько 20% усієї експортної виручки країни.