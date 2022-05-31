Відень дозволив українцям ще місяць користуватися міським транспортом безкоштовно

Для українців, які втекли від війни до столиці Австрії, продовжено до кінця червня можливість безоплатного користування міським громадським транспортом.

Відповідне рішення було прийнято 30 травня міською владою Відня, передає Укрінформ.

Відповідно до офіційних даних, наразі в австрійській столиці зареєстровано близько 21 тис. вимушених переселенців з України, третина з яких – діти та підлітки. Загалом в Австрії зареєстровано понад 70 тис. українців, які були вимушені рятуватися втечею від війни у своїй країні.

Влада Відня дозволила українцям безкоштовно користуватися громадським транспортом міста – "Віденськими лініями", цей дозвіл діяв до кінця травня, а тепер подовжений ще на місяць.

Крім того, для українських переселенців із власним автомобілем діяло безкоштовне паркування на вулицях міста. Втім, цей дозвіл закінчується у травні, і з 1 червня для автомобілів на українських номерах вже знадобиться платна паркувальна наклейка. Наразі заяв на отримання такої наклейки до муніципальних районних управлінь подали близько тисячі українців.

Українці, які були змушені залишити через війну країну, також мають право безкоштовно користуватися до кінця червня потягами Австрійської федеральної залізниці (ÖBB) і WESTbahn ("Вестбан").