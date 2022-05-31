У Євросоюзі погодилися виділити Україні 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги

Європейський Союз готовий надати Україні ще 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель у Twitter за результатами першого для саміту ЄС.

"Єврорада продовжить допомагати Україні з її негайними потребами в ліквідності разом з "Великою сімкою". Єврорада готова надати Україні 9 млрд євро. Сильна та конкретна підтримка відбудови України", – написав він.

Зі свого боку президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що Єврокомісія наступними тижнями працюватиме над механізмом щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро, пише Інтерфакс-Україна.



"Ми працюємо над механізмом щодо надання (Україні) екстраординарної макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро, і над цим ми працюватимемо наступні тижні", – повідомила фон дер Ляєн під час пресконференції після закінчення першого дня саміту ЄС.



Крім того, за її словами, на саміті лідери ЄС обговорювали питання реконструкції України.

"Нам усім відомо, що ми інвестуватимемо, ми повинні будемо зробити величезний обсяг, колосальний, як сказав президент Зеленський, роботи для реконструкції України. Я думаю, дуже важливо, щоб ми були дуже добре для цього організовані. Тому було добре, що ми змогли обговорити пропозиції Комісії та Ради створити платформу, де ми зведемо разом усі міжнародні ініціативи, щоб чітко визначати, куди ми прямуємо, щоб зібрати необхідні інвестиції та також щоб ці інвестиції йшли разом із реформами", – зазначила фон дер Ляєн.



Такими реформами вона назвала державне управління, незалежність судів, боротьбу із корупцією, створення умов для бізнесу.

"Тут важливо, щоб ми стояли разом, щоб дати Україні чесний шанс відродитися з попелу та бути здатною йти вперед не лише у плані реконструкції, а й у покращенні держави України", – наголосила президентка Єврокомісії.