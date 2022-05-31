"Газпром" припиняє постачання газу до Нідерландів та Данії через відмову платити в рублях (оновлено)

Російський "Газпром" оголосив про повну зупинку постачання газу нідерландській компанії GasTerra у зв'язку з несплатою в рублях.

Про це йдеться у заяві російської компанії.



"Станом на кінець робочого дня 30 травня "Газпром експорт" не отримав платіж за постачання газу у квітні від компанії GasTerra B.V. відповідно до Указу Президента РФ №172 від 31 березня 2022 року. Платежі за газ, що постачається з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані", – зазначили в "Газпромі".

Увечері вівторка в "Газпромі" також повідомили про припинення з 1 червня постачання газу за контрактами з найбільшою данською енергетичною компанією Ørsted і трейдером Shell Energy Europe Limited, який мав контракт з "Газпром експортом" на постачання до 1,2 млрд кубометрів газу на рік.

Причиною припинення постачання газу в "Газпромі" вказують відмову цих компанія переходити на розрахунки за схемою, встановленою указом російського президента Владіміра Путіна.

Як повідомлялося, нідерландський газовий трейдер GasTerra відмовився виконувати вимоги "Газпрому" та російського президента Владіміра Путіна про оплату за газ в рублях. Відповідно до запропонованої схеми, будь-хто, хто хоче купити газ, повинен був би відкрити в "Газпромбанку" в Москві два рахунки – в євро та в рублях. GasTerra наголосила, що виконання цієї пропозиції може порушувати санкції ЄС, а також створює додаткові фінансові та операційні ризики.

Раніше найбільша енергетична компанія Данії Ørsted також попередила про ризики припинення постачання газу російським "Газпром експортом" через відмову оплачувати його в рублях.

Нагадаємо, з 21 травня "Газпром експорт" припинив постачання газу фінській компанії Gasum через відмову виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.

З 27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.