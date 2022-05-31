НБУ повідомив про графік роботи банків на Трійцю
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зазначається, що відповідні норми містить Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
"Отже, святковий день 12 червня (Трійця), що припадає на неділю, не переноситься. Відповідно понеділок, 13 червня 2022 року, є робочим днем, зокрема для банківської системи", – наголосили в НБУ.
Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться з 11 до 13 червня включно датою банківського дня 13 червня 2022 року.
"Нагадаємо, що, незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і в мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", – додали у Нацбанку.