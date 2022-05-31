НБУ повідомив про графік роботи банків на Трійцю

У період дії воєнного стану в Україні вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що відповідні норми містить Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

"Отже, святковий день 12 червня (Трійця), що припадає на неділю, не переноситься. Відповідно понеділок, 13 червня 2022 року, є робочим днем, зокрема для банківської системи", – наголосили в НБУ.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться з 11 до 13 червня включно датою банківського дня 13 червня 2022 року.

"Нагадаємо, що, незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і в мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", – додали у Нацбанку.