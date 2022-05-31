Санкції вплинули на роботу 86% російських компаній, – опитування

Робота понад 86% російських компаній порушена внаслідок запровадження санкцій.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на результати "Моніторингу поточного стану бізнесу", представленого апаратом уповноваженого при президенті РФ із захисту прав підприємців Бориса Титова.



"86,8% опитаних підприємців порушено дією санкцій, 77,4%, за їхніми словами, до санкцій адаптувалися або сподіваються це зробити, а ось 11,7% цього зробити не зуміли, і зупиняють бізнес – повністю чи частково", – йдеться у доповіді.



Зазначається, що переважна більшість опитаних (67,1%) російських підприємців зазнають, що відчувають результати економічного спаду. Із них 29,4% повідомили про зниження виручки. Ще 24,9% підприємців охарактеризували свій стан як серйозний спад, а 7,1% – як кризу. Ще 5,7% заявили, що закрили свій бізнес чи мають намір зробити це найближчим часом. І лише 10,4% опитаних відповіли, що їхній бізнес, як і раніше, стабільний і продовжує зростати.



"Найзначніша проблема – спад попиту (62,2% відповідей), далі йдуть дефіцит оборотних коштів та касові розриви, розрив ланцюжків поставок та складності доставки з імпорту", – йдеться у доповіді.



Разом з тим, більше половини респондентів вважають дії уряду недостатніми в умовах санкційного тиску, близько 35% характеризують їх як "спокійні та ефективні".



В опитуванні взяли участь понад 6 тисяч компаній.