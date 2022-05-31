Санкції вплинули на роботу 86% російських компаній, – опитування
Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на результати "Моніторингу поточного стану бізнесу", представленого апаратом уповноваженого при президенті РФ із захисту прав підприємців Бориса Титова.
"86,8% опитаних підприємців порушено дією санкцій, 77,4%, за їхніми словами, до санкцій адаптувалися або сподіваються це зробити, а ось 11,7% цього зробити не зуміли, і зупиняють бізнес – повністю чи частково", – йдеться у доповіді.
Зазначається, що переважна більшість опитаних (67,1%) російських підприємців зазнають, що відчувають результати економічного спаду. Із них 29,4% повідомили про зниження виручки. Ще 24,9% підприємців охарактеризували свій стан як серйозний спад, а 7,1% – як кризу. Ще 5,7% заявили, що закрили свій бізнес чи мають намір зробити це найближчим часом. І лише 10,4% опитаних відповіли, що їхній бізнес, як і раніше, стабільний і продовжує зростати.
"Найзначніша проблема – спад попиту (62,2% відповідей), далі йдуть дефіцит оборотних коштів та касові розриви, розрив ланцюжків поставок та складності доставки з імпорту", – йдеться у доповіді.
Разом з тим, більше половини респондентів вважають дії уряду недостатніми в умовах санкційного тиску, близько 35% характеризують їх як "спокійні та ефективні".
В опитуванні взяли участь понад 6 тисяч компаній.