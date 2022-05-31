Влада Болгарії призупинила державну програму розміщення українських біженців

Влада Болгарії заявила, що через початок літного сезону не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях після вівторка, 31 травня.

Як повідомляє "Радіо Свобода", натомість українцям було запропоновано переїхати вглиб країни.

Але урядову житлову програму з розміщення українських біженців було вирішено зупинити через позицію більшості українців, які не хочуть переміщуватися всередину країни, заявила в понеділок віцепрем’єрка країни Каліна Константинова.

"Захист – це право, а не обов’язок, тому я більше не дозволю їхати порожнім автобусам (які держава сплатила та організувала), жодній порожній машині. Розвиток ситуації з цього моменту перебуває у руках української громади Болгарії", – сказала вона.

Водночас, як повідомили українські біженці болгарській службі Радіо Свобода "Свободна Європа", вони не поїхали, зокрема, із прибережних міст, бо їм невідомо, куди мав їхати виділений владою транспорт та де мали розміщувати людей.

Як пише портал Euractiv, лише 62 біженці виїхали потягом із причорноморських міст Бургас та Варна у райони всередині країни.

За офіційними даними, з початку російського вторгнення в Україну до Болгарії прибуло майже 300 тисяч українців. Понад 110 тисяч з них отримали тимчасовий захист і притулок від держави.