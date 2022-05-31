На платформі єДопомога можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій, – Мінсоцполітики
Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба Мінсоцполітики.
"Від сьогодні люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть сформувати на соціальній платформі єДопомога заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій", – зазначила вона.
Міністерка пояснила, що для цього потрібно заповнити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку.
Лазебна пояснила, що дані, які людина вказує у заявці, верифікуються на основі даних з державних реєстрів. Верифіковані заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.