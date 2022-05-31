Інфляція в єврозоні прискорилася до рекордних показників

Споживчі ціни у єврозоні у травні збільшилися на 8,1% у річному вираженні після зростання на 7,4% у квітні, що є максимальним показником за історію підрахунків.

Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського союзу, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що раніше аналітики, опитані Trading Economics, прогнозували зростання цін у поточному місяці на 7,7%. Консенсус-прогноз, складений агентством Bloomberg, передбачав зростання на 7,8%.



Також інфляція перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), що становить 2%, більш ніж у чотири рази. Це може стати додатковим аргументом на користь підвищення ключових процентних ставок у єврозоні. Наступне засідання ЄЦБ відбудеться 9 червня.



Висока інфляція зумовлена насамперед підвищенням цін на енергоносії, що становило 39,2% у річному вираженні після підйому на 37,5% у квітні. Така тенденція може продовжитись на тлі узгодженого країнами ЄС часткового ембарго на постачання російської нафти.



Харчі, алкоголь та тютюн у поточному місяці подорожчали на 7,5% проти 6,3% місяцем раніше, промислові товари – на 4,2% проти 3,8%. Вартість послуг зросла на 3,5%, порівняно з 3,3% у квітні.



Ціни без урахування харчів та енергоносіїв (індекс CPI Core) у травні збільшилися на 3,8% у річному вираженні після підвищення на 3,5% у попередньому місяці. Економісти в середньому очікували на збереження показника на квітневому рівні.