Російські окупанти оголосили про крадіжку вантажних суден в порту Маріуполя

Підконтрольна Росії окупаційна влада анонсувала "націоналізацію" суден, що залишалися у порту Маріуполя.

Про це радник мера міста Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

"Окупанти вже анонсували "націоналізацію", де-факто викрадення 34 суден, що залишись в порту. Вже розпочато процес їх перейменування та зміни прапорів", – написав Андрющенко.

Він додав, що на російське судно "RM-3" з вантажем з 2,5 тис. тонн рулонної сталі, вкраденої в порту Маріуполя, вже вирушило в порт Ростова-на-Дону.

Раніше голова підконтрольної Росії окупаційної адміністрації Донецької області Дєніс Пушилін також заявив російським ЗМІ про "націоналізацію" частину суден із Маріупольського порту, які там перебували станом на 24 лютого.

За його словами, ці судна перейменують, а на їх базі окупаційна влада створить власний торговий флот.

Пушилін також оголосив, що Маріупольський торговельний порт відновив свою роботу. Він також підтвердив вивезення металу з Маріуполя до російського Ростова.

Своєю чергою представник російської окупаційної адміністрації Херсонщини заявив російським ЗМІ, що порт Маріуполя також планують використовувати для вивезення зерна в Росію.

Минулої п’ятниці у металургійному холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського заявляли про ризик викрадення російськими окупантами вже завантажених в порту Маріуполя суден для вивезення металу до портів у Ростові, Таганрозі, Новоросійську, Туапсе та окупованому Севастополі з метою подальшого незаконного продажу вкраденої продукції до країн Африки та Азії.

За даними компанії, на момент початку військового вторгнення в акваторії маріупольського порту було зафіксовано декілька комерційних суден: Smarta (Ліберія), Azov Concord (Мальта), Azburg (Домініка), Tzarevna (Мальта), Blue Star I (Панама) та Lady Augusta (Ямайка), на які вже було завантажено 28 тисяч тонн металургійної продукції. В "Метінвесті" попереджали про високий ризик, що вказані судна окупанти використають для викрадення та незаконного вивезення металургійної продукції.

Як повідомлялося, раніше директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський розповідав, що станом на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає $170 млн, які російські окупанти зараз намагаються вкрасти.