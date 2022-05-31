"Укрзалізниця" відновить залізничне сполучення між Києвом та Черкасами

"Укрзалізниця" вперше за два роки повертає сполучення з Черкасами: регіональний поїзд №782/781 Київ-Черкаси та зворотно, почне курсувати з 8 червня.

Як повідомляє пресслужба компанії, він їздитиме шість днів на тиждень, окрім вівторків.

Так, регіональний поїзд №781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01. Зворотно, зі столиці поїзд №782 Київ-Черкаси вирушатиме о 15:05 і прибуватиме до станції Черкаси о 19:30.

Зупинки передбачені на таких станціях: ім. Т. Шевченка, Перегонівка, Володимирівка, Цвіткове, Хлистунівка, Городище, Корсунь, Сотники, Таганча, Миронівка, Кагарлик, Расава, Озерний, Трипілля-Дніпровський, Нові Безрадичи, Підгірці, Петра Кривоноса, Київ-Деміївський.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запустила ще один напрямок курсування автомобілевозів – із Києва до Ужгорода та зворотно.