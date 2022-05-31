СБУ затримала провідного конструктора "Антонова" за підтримку російського вторгнення (оновлено)

Контррозвідка Служби безпеки разом зі службою підрозділу безпеки "Укроборонпрому" викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь РФ.

Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога, він також неодноразово звертався до президента РФ з проханням надати йому російське громадянство.

Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування, наразі йому повідомлено про підозру.

Своєю чергою в пресслужбі Київської обласної прокуратури уточнили, що про підозру повідомлено провідному інженеру-конструктору держпідприємства "Антонов", яке входить до складу "Укроборонпром".

Йому інкримінують поширення в інтернеті публікацій з виправдовуванням збройної агресії РФ та прославлянням (глорифікацією) військовослужбовців збройних сил країни-агресора (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, протягом березня-квітня 2022 року мешканець Ірпеня, маючи проросійські настрої, поширював у соціальних мережах публікації, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України. Зокрема підозрюваний поширював карту України, на якій частина територій нашої держави нібито стала належати сусіднім країнам.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу.