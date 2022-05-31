Рада звільнила Денісову з посади обмудсмена (оновлено)

Верховна Рада достроково звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої з прав людини.

За прийняття відповідного рішення проголосували 234 депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Депутат уточнив, що питання призначення нового омбудсмена на голосування не виносилося.

Своєю чергою сама Денісова пообіцяла оскаржити своє звільнення в суді.

"Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову було призначено 15 березня 2018 року. Раніше вона протягом чотирьох скликань обиралася народним депутатом та двічі обіймала посаду міністра соціальної політики в урядах Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка.