Бразилія може приватизувати державну нафтову компанію Petrobras

Влада Бразилії 2 червня розгляне можливість приватизації державної нафтової компанії Petroleo Brasileiro (Petrobras).

Міністерство гірничодобувної промисловості та енергетики повідомило компанію про те, що направило до міністерства економіки запит на кваліфікацію компанії в рамках програми інвестиційного партнерства (відповідає за управління проектами приватизації та концесії, – ред.) "з метою ініціювання конкретних оціночних досліджень для приватизації компанії", передає Інтерфакс-Україна.

Водночас 27 травня президент Бразилії Жаїр Болсонару підписав ухвалу про включення до програми інвестиційного партнерства держкомпанії Empresa Brasileira de Administracao de Petroleo e Gas Natural S.A (PPSA).