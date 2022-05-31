Суд арештував майно російської "Татнєфті" вартістю 2 мільярди, – ДБР
Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, загалом арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.
"Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень. Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд гривень", – зазначається у повідомленні.
Ці активи будуть передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Арешт на них накладено у кримінальному провадженні, що розслідується за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (Фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР за оперативного супроводу СБУ.