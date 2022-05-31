Суд арештував майно російської "Татнєфті" вартістю 2 мільярди, – ДБР

Слідчий суддя у межах кримінального провадження наклав арешт на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній, заснованих російською корпорацією "Татнефть", яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів Міноборони РФ.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, загалом арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.

"Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень. Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд гривень", – зазначається у повідомленні.

Ці активи будуть передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Арешт на них накладено у кримінальному провадженні, що розслідується за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (Фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР за оперативного супроводу СБУ.