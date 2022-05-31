Рада дозволила направити передані АРМА арештовані кошти на придбання військових облігацій

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)" щодо управління активами під час дії воєнного стану.