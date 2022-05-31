Болгарія почне отримувати газ із Азербайджану найближчим часом, – голова МЗС

Глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов заявив, що Болгарія найближчим часом почне отримувати азербайджанський газ через інтерконектор Греція-Болгарія (IGB).

Про це Байрамов сказав за підсумками переговорів зі своїм болгарським колегою Теодорою Генчовською, передає Інтерфакс-Україна.

"Азербайджан постачатиме газ до Болгарії протягом 25 років, як було узгоджено між двома країнами. Болгарія сьогодні є одним із трьох одержувачів азербайджанського газу в Європі. Ми впевнені, що найближчим часом будівництво інтерконектора з Грецією буде завершено, і Болгарія почне отримувати через нього азербайджанський газ. Це зробить великий внесок у енергетичну безпеку вашої країни", – сказав Байрамов.

Болгарський прем'єр-міністр Кирило Пєтков раніше заявив, що розраховує у вересні 2022 року отримувати азербайджанський газ за інтерконектором Греція-Болгарія.

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Наприкінці березня 2022 року оператор IGB повідомив, що він уже підключений до Трансадріатичного газопроводу (TAP), який у майбутньому вперше дасть Болгарії доступ до газу з Азербайджану. Запуск інтерконектора планується на липень 2022 року, що дозволить Болгарії безпосередньо отримувати азербайджанський газ. Крім того, це дозволить країні відмовитись від російського газу.

Щойно IGB буде введено в експлуатацію, врізання спочатку забезпечить Болгарію 1 млрд кубометрів газу на рік із подальшим збільшенням до проектної потужності 3 млрд кубометрів на рік.

Постачання азербайджанського газу до Європи (Італія, Греція та Болгарія) розпочалися 31 грудня 2020 року газопроводом TAP. Однак через відсутність інтерконектора обсяги поставок азербайджанського газу в Болгарію були вчетверо меншими від запланованого.

У даний час азербайджанський газ до Болгарії надходить існуючою лінією потужністю 3,68 млрд кубометрів на рік на прикордонному пункті Кула-Сідірокастро з Грецією. Це сильно обмежує можливості імпорту та дозволяє постачати лише 250-300 млн кубометрів на рік.