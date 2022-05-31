Нацкомісія відновила розслідування проти "Енергоатома" та компаній Коломойського і Ахметова

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повторно ухвалила рішення про проведення розслідування дій учасників ринку електроенергії з 1 січня 2021 року по 10 лютого 2022 року, що спричинило суттєве зниження цін на електроенергію.

Рішення стосується НАЕК "Енергоатом", трьох генеруючих компаній холдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова ("Дніпро-", "Захід-" та "Східенерго"), а також трьох трейдерів – "Д.Трейдінг", "Юнайтед Енерджі" (з орбіти Ігоря Коломойського) та "Південь Енерго Збут", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нацкомісія вказує, що їхні дії призвели до зниження ціни на ринку "на добу вперед" (РДН), перетікання обсягів з РДН на внутрішньодобовий ринок (ВДР), зменшення ціни заявок продажу іншими учасниками ринку електроенергії, витіснення виробників та ДП "Гарантований покупець" з РДН.

Як повідомлялося, комісія ухвалювала рішення про початок розслідування щодо цих учасників 22 лютого, але скасувала їх після початку повномасштабної війни, пояснивши це неможливістю дотриматися процедури розслідування в умовах війни, зокрема, надіслати суб'єктам розслідування рекомендованими листами повідомлення про початок розслідування або вручити їх спеціально.

Згодом НКРЕКП 10 травня запровадила електронний документообіг під час проведення розслідувань порушень законодавства на ринку електроенергії та газу, затвердивши зміни до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою №1760 від 23 вересня 2020 року.

Введення електронного документообігу має дозволити проводити такі розслідування в умовах воєнного стану та пов'язаних з ним обмежених можливостей поштового листування, пояснив регулятор.