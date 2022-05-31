Співзасновник "Лукойлу" вийшов зі складу власників голландської верфі Heesen через санкції

Співзасновник "Лукойлу", російський олігарх Вагіт Алекперов передав акції верфі Heesen Yachts, на якій були побудовані навіть дві його супер'яхти, незалежному нідерландському фонду.

Як повідомляється на офіційному сайті верфі, з 18 травня "компанія знову повністю належить голландцям", передає Forbes.

У Heesen зазначили, що завдяки угоді вдалося зберегти всі робочі місця на верфях Oss та Winterswijk. Рада фонду складається з генерального директора Heesen Артура Брауера та голови наглядової ради директорів Аньо Йолдерсма. Офіційно власники верфі, які передали її акції фонду, у повідомленні не названо. Як писав раніше Forbes, Heesen на 100% належала кіпрській холдинговій компанії Morcell Ltd, нею через кіпрську компанію Vela Investments Limited володіла Verona Trust з острова Гернсі, що належить Алекперову та його сім'ї.

Heesen Yachts була побудована у 1978 році. Алекперов придбав верф у 2008 році у її засновника Франса Хеєсена за 100 млн євро. На верфі заявляють, що вони першими в Нідерландах використали алюмінієвий сплав для виготовлення корпусів яхт. Heesen будує човни завдовжки від 30 м до 70 м, щорічно верфь виготовляє три-чотири яхти.

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Зараз верф працює над створенням 13 яхт, у тому числі 80-метрової Heesen Galactica, яку мали передати власнику у квітні цього року, але цього досі не сталося. За словами співрозмовника Forbes на яхтовому ринку, вона, як і попередні судна цієї серії, будується для Алекперова. Оцінна вартість судна становить $108 млн. Імовірно, той факт, що яхта досі не передана власнику, допоможе йому вберегти її від вилучення – до передачі вона формально перебуває у власності верфі.

Суперяхта пришвартована в Харлінгені, Нідерланди. Galactica, розрахована на 12 гостей, може стати найшвидшою алюмінієвою яхтою у своєму класі. На її борту є вертолітний майданчик, що трансформується у кінотеатр просто неба, семиметровий басейн з протитечією, водоспадом і скляним дном, її внутрішні приміщення оснащені кришталевим ліфтом.

Алекперову також належить суперяхта Galactica Super Nova, яка побудована в 2016 році на Heesen. Довжина судна – 70 м, максимальна швидкість – 30,3 вузла (близько 56 км/год). Розгін до максимальної швидкості займає лише 75 секунд. Корпус яхти також є алюмінієвим. На Galactica Super Nova можуть розміститися 12 пасажирів та 16 осіб екіпажу. У 2016 році човен переміг на міжнародній виставці Monaco Yacht Show у категоріях "Найкраща нова яхта та найкращий дизайн інтер'єру". Де зараз знаходиться ця яхта, невідомо, у лютому вона перестала передавати сигнали відстеження.

Великобританія у квітні розширила список санкцій і внесла до нього ще 206 бізнесменів і політиків з Росії, зокрема Вагіта Алекперова. Сам Алекперов після цього пішов з посади президента "Лукойлу" та з ради директорів, але заявив, що залишиться в Росії та продовжить займатися благодійністю.

На верфі після введення санкцій заявили, що "Heesen підпорядковується лише своєму єдиному акціонеру, Morcell Ltd., і кінцевий бенефіціар Heesen активно чи безпосередньо не управляє нашим бізнесом у будь-якій якості".