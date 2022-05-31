Євросоюз юридично затвердить шостий санкційний пакет проти Росії завтра-післязавтра, – Мішель

Завершення процесу схвалення шостого санкційного пакету ЄС проти Росії планується на середу чи четвер.

Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель на пресконференції за підсумками саміту ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Юридична процедура затвердження розпочинається завтра", – сказав Мішель.

Він додав, що зараз не може з упевненістю сказати, завершиться процес у середу або ж перенесеться на четвер.

У ніч на 31 травня повідомлялося, що лідери ЄС схвалили черговий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, лідери Європейського Союзу досягли угоди щодо ембарго на експорт російської нафти, зробивши виключення для імпорту трубопроводами на вимогу Угорщини.