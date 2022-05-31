Канада розширила санкції проти Росії

Канада запровадила нові санкції проти Росії за вторгнення в Україну, наклавши обмеження на 22 фізичні та 4 юридичні особи.

Про це заявила міністр закордонних справ країни Мелані Жолі, повідомляє пресслужба канадського уряду.

"Серед перелічених фізичних і юридичних осіб – високопосадовці російських фінансових установ та члени їх сімей, а також ключові фінансові установи та банки. Заходи, оголошені сьогодні, посилюють тиск на російське керівництво з метою припинення безглуздої війни", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, під санкцїі потрапили керуюча компанія АТ "Російський фонд прямих інвестицій", ТОВ "Керуюча компанія РВК", АТ "Російський сільськогосподарський банк", а також АТ "Інвесттрейдбанк".

До санкційного списку, зокрема, увійшли Аліна Кабаєва, члени родини російського мільярдера Міхаіла Фрідмана, Сєргєй Мальцев та ряд інших російських банкірів та бізнесменів.

Загалом після незаконної окупації Росією Криму в 2014 році Канада ввела санкції проти понад 1500 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.

Як повідомлялося, 20 травня Канада ввела санкції проти 14 російських фізичних осіб, а також заборонила ввезення в Канаду з РФ та експорт до Росії предметів розкоші та комп'ютерної техніки.

До переліку товарів, що підпадають під заборону на ввезення до Росії, увійшли комп'ютери, дисководи та накопичувачі, монітори, принтери, модеми, клавіатури, "миші", мобільні телефони, SIM-карти, цифрові камери та карти пам'яті, телевізори, радіоприймачі, записуючі пристрої, акумулятори та зарядні пристрої, футляри для перенесення та аксесуари для цих товарів.