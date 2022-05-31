На кордоні з Польщею відкрили ще один залізничний перехід для українського зерна
Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.
За його словами, спрощений режим починає діяти з 31 травня 2022 року.
"Це означає, що такі вантажі можуть ввозитися до Польщі через будь-які пункти пропуску, як залізничні, так і наземні. При ввезенні зазначені вантажі підлягатимуть лише митному, прикордонному контролю. Так чином, через прикордонний перехід Рава-Руська-Верхрата дозволяється передача вагонів із зерновими вантажами", – написав Ткачов.
Таким чином з'явився ще один залізничний прикордонний перехід для зерна, що дозволить збільшити експорт зерна із України.
Раніше повідомлялося, що Україна з 1 до 30 травня експортувала 1,06 млн тонн зернових культур, що у 2,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.