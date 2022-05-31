На пенсійні виплати з початку року спрямовано 231 мільярд, – Шмигаль

Із початку року на пенсійні виплати спрямовано 231 млрд грн, що на 12% більше, ніж минулого року.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Укрінформ.

"З початку року на пенсійні виплати спрямовано 231 млрд грн, що на 12% більше, ніж минулого року. У березні попри війну була проведена індексація виплат практично для всіх українських пенсіонерів. Загалом із початку російського вторгнення виплачено пенсій на понад 140 млрд грн", – сказав Шмигаль.

За його словами, крім пенсій, уряд повною мірою продовжив фінансувати й інші соціальні програми. Це допомога багатодітним родинам, людям з інвалідністю, одиноким батькам, субсидії.

"За ці три місяці на відповідні програми з бюджету було виділено фактично 30 млрд грн. Мова йде про підтримку від держави для майже 6 млн українців", – додав очільник уряду.

Окремим напрямком, за його словами, стало запровадження нових програм підтримки внутрішніх переселенців. Запроваджена урядова програма передбачає щомісячні виплати в розмірі 3 тис. грн для дітей та 2 тис. грн для дорослих.

"Активно ця програма запрацювала у квітні, і за цей час майже 1,5 млн родин отримали допомогу від держави. Загальна сума виплат вже сягнула 10 млрд грн", – сказав Шмигаль.