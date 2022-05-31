Кабмін виділив Києву 200 мільйонів на відновлення зруйнованої інфраструктури

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 31 травня. виділив Київській міській державній адміністрації 200 млн грн на відновлення пошкоджених за умов воєнного стану об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Виділено Київській міській державній адміністрації (Військовій адміністрації Києва) з резервного фонду державного бюджету 200 млн грн для відновлення пошкоджених в умовах воєнного стану об’єктів інфраструктури столиці незалежно від форми власності", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, раніше мер Києва Віталій Кличко розповідав, що зі столичного бюджету виділять майже 600 млн грн на відбудову зруйнованих об'єктів, щще 200 млн грн мав надати уряд.

За даними КМДА, в столиці потрібно відновити майже 390 будівель, з них понад 220 – це житлові будинки, решта – об’єкти соціальної інфраструктури (медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі)".