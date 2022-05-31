Уряд скасував конкурси на посади керівників держпідприємств

Кабінет міністрів скасував на період воєнного стану конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 31 травня.

"Передбачено, що конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану не проводиться", – написав Мельничук.

Призначення на посаду керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких перевищує 200 млн грн та особливо важливих для економіки підприємств, здійснюється суб’єктом управління після погодження кандидатур відповідних осіб Кабміном без проведення конкурсного відбору на строк, який не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.