Внаслідок обстрілу хімзаводу "Азот" у Сєвєвродонецьку стався витік азотної кислоти, – ОВА

Російські війська завдали авіаційного удару по заводу "Азот" у Сєвєвродонецьку, внаслідок обстрілу стався витік азотної кислоти.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Авіаудар по Сєвєродонецьку. Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі", – написав Гайдай.

Він закликав мешканців області не виходити з укриттів, оскільки азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

"Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя, просякнуті содовим розчином", – зазначив голова ОВА.

Він додав, що при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило.

Як повідомлялося, на початку березня у Group DF Дмитра Фірташа заявили, що у зв'язку з початком воєнних дій на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку було повністю зупинено виробництво. Тоді в компанії запевняли, що на підприємстві повністю вироблено (перероблено) аміак та звільнено аміакосховище, а залишки готової продукції (добрива) та хімікати вивезли з території підприємства за межі Луганської області.

ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" – найбільший в Україні виробник мінеральних добрив – аміаку, аміачної, калієвої, натрієвої селітри, карбаміду, формаліну, метанолу, вуглеамонійних солей, оцтової кислоти, входить до Group DF Дмитра Фірташа.