Кабмін встановив пільгову ціну на газ для постачальників гарячої води

Кабінет міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" постачати газ для забезпечення централізованого постачання гарячої води за пільговою ціною.

Відповідну постанову "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" Кабмін прийняв на засіданні 31 травня, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Відповідно до цього документа, з 1 червня до 31 липня 2022 року "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання за ціною 7 420 грн (з ПДВ) за 1 000 куб. метрів. До ціни додається тариф на послуги транспортування та коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" попередила про підвищення цін на газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) з 1 червня.

За даними ЗМІ, йдеться про підвищення цін з нинішніх 7,42 грн за кубометр (з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи) до 16,55-29,49 грн за кубометр (з ПДВ та вартістю транспортування).

Водночас в "Нафтогазі" запевняли, що підвищення цін на газ для підприємств ТКЕ не позначиться на тарифах на опалення та гаряче водопостачання для населення, оскільки їх зростання планується стримувати за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Однак відповідні зміни до законодавства ще не прийняті.

"Нафтогаз" з початку минулого опалювального сезону постачав підприємствам ТКЕ газ для потреб населення за фіксованою ціною 7 420 грн за тис. кубометрів та бюджетних установ – за 16 390 грн за тис. кубометрів.