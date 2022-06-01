Російський "Лукойл" змінив голову компанії через санкції

Акціонери російського "Лукойлу" 30 травня на позачергових зборах у заочній формі схвалили дострокове припинення повноважень президента засновника компанії мільярдера Вагіта Алєкперова та затвердили новим головою компанії Вадіма Воробйова.

Як повідомили в компанії "за" ці рішення проголосували 95,73% та 99,25% учасників зборів відповідно, інформує російський Інтерфакс.

Питання про дострокове припинення повноважень президента було винесене на голосування у зв'язку з заявою Алєкперова, який пояснив це неможливістю виконання ним обов'язків президента через запроваджені щодо нього санкції.

Воробйов до цього займав посаду першого виконавчого віце-президента "Лукойла", його ж кандидатура була єдиною для обрання нового глави компанії.

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Як повідомлялося, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну санкції проти Алєкперова запровадили США, ЄС та Велика Британія.

Після цього в "Лукойлі" заявили, що Алєкперов вже не є основним акціонером компанії – станом на 31 березня йому вже нібито належало лише 3,12% акцій, щодо ще 5,43% акцій він мав "бенефіціарний економічний інтерес" (beneficiary), у тому числі через сімейні трасти або пайові інвестфонди.

Згідно з останнім проспектом євробондів компанії, станом на 30 вересня 2021 року Алєкперов прямо чи опосередковано володів або був бенефіціаром (у тому числі через сімейні трасти та взаємні фонди) 28,33% акціонерного капіталу.

Бізнесмен є засновником "Лукойла", з 1993 року він очолював компанію як президент.

У рейтингу російських мільярдерів Forbes Алєкперов займає 10 місце. Зараз його статки журнал оцінює в $10,5 млрд, хоча рік тому їх оцінка була на $14,4 млрд більшою.