В ОПЕК розглядають можливість виключити РФ з нафтової угоди через санкції, – WSJ

Деякі члени ОПЕК розглядають ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти, оскільки західні санкції та часткове ембарго в Європі починають підривати здатність Москви видобувати більше нафти.

Про це пише WSJ.

Звільнення Росії від її цілей щодо видобутку нафти потенційно може відкрити шлях для Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших виробників в ОПЕК, щоб видобувати значно більше нафти, оскільки вторгнення в Україну призвело до зростання цін на нафту вище $100 за барель.



Росія, один з трьох найбільших виробників нафти у світі, торік домовилася з ОПЕК і дев’ятьма країнами, які не входять до ОПЕК, про щомісячне збільшення обсягу видобутку нафти, але тепер очікується, що її видобуток цьогоріч впаде приблизно на 8%.

13 членів ОПЕК і 10 країн-виробників, що не входять до організації, включно з РФ, мають зустрітися 2 червня. Тоді мають схвалити збільшення щомісячного видобутку нафти, щоб поступово повернутись до пандемічного рівня.