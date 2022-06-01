В ОПЕК розглядають можливість виключити РФ з нафтової угоди через санкції, – WSJ
Про це пише WSJ.
Звільнення Росії від її цілей щодо видобутку нафти потенційно може відкрити шлях для Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших виробників в ОПЕК, щоб видобувати значно більше нафти, оскільки вторгнення в Україну призвело до зростання цін на нафту вище $100 за барель.
Росія, один з трьох найбільших виробників нафти у світі, торік домовилася з ОПЕК і дев’ятьма країнами, які не входять до ОПЕК, про щомісячне збільшення обсягу видобутку нафти, але тепер очікується, що її видобуток цьогоріч впаде приблизно на 8%.
13 членів ОПЕК і 10 країн-виробників, що не входять до організації, включно з РФ, мають зустрітися 2 червня. Тоді мають схвалити збільшення щомісячного видобутку нафти, щоб поступово повернутись до пандемічного рівня.