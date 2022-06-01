За останній тиждень травня зареєстрували рекордну кількість ФОПів з початку вторгнення РФ

За останній тиждень травня було зареєстровано 4454 ФОПи, що є найбільшим показником з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Натомість кількість реєстрацій нових юридичних осіб залишається стабільною. За останній тиждень з'явилось 643 нові компанії.

"Це середній показник реєстрацій юросіб у травні та рівно у 10 разів більше, аніж було у перший тиждень після відкриття реєстру два місяці тому", – йдеться у повідомленні.

"Опендатабот" нагадав, що в перші тижні війни Єдиний державний реєстр не працював – нові бізнеси не реєструвалися. З моменту відкриття реєстру кількість нових компаній та ФОП постійно зростає.