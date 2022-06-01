"Газпром" припинив постачання газу для ще двох європейських компаній через відмову платити в рублях

Російський "Газпром" повністю припинив поставки газу данській енергокомпанії Orsted та трейдеру Shell Energy Europe Limited через відмову здійснювати оплату в рублях.

Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що станом на кінець робочого дня 31 травня "Газпром експорт" не отримав кошти від указаних компаній за постачання у квітні відповідно до указу президента РФ Владіміра Путіна від 31 березня 2022 року.

"Платежі за газ, що постачається з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані", – зазначили в "Газпромі".

Зазначається, що контракт між "Газпром експортом" та Shell Energy Europe Limited на постачання газу до Німеччини передбачає обсяг до 1,2 млрд куб. м газу на рік.

Ørsted A/S (раніше – Dong Energy) – найбільша енергетична компанія Данії, займається розробкою нафтогазових проєктів, а також розвитком прибережної та шельфової вітроенергетики та біоенергетики. У 2021 році "Газпром експорт" поставив їй 1,97 млрд куб. м газу. Раніше компанія попередила про ризики припинення постачання газу російським "Газпром експортом" через відмову оплачувати його в рублях.

Раніше "Газпром" оголосив про повну зупинку постачання газу нідерландській компанії GasTerra у зв'язку з несплатою в рублях.

Нагадаємо, з 21 травня "Газпром експорт" припинив постачання газу фінській компанії Gasum через відмову виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.

З 27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.