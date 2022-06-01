СБУ викрила заступника Чернівецької ОВА на махінаціях з гуманітарною допомогою

Служба безпеки викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які передали в Україну з Італії як гуманітарну підтримку. Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл "швидких" і визначив один із обласних медзакладів як отримувача частини цієї гумдопомоги.

При цьому оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови.

"Керівник лікарні, відповідно, переоформив 5 отриманих "швидких" на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим. Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави", – йдеться у повідомленні.

Раніше СБУ вже повідомила про підозру медику. Тепер правоохоронці встановили, що протиправна діяльність відбувалася з відома заступника голови ОВА, йому також оголошено про підозру.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.