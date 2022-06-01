Дефіцит зведеного платіжного балансу у квітні становив $783 мільйони, – Нацбанк

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у квітні 2022 року становив $783 млн, тоді як у квітні 2021 року профіцит становив $795 млн.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



Так, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у квітні склав $1,1 млрд, що у 23,4 раза більше дефіциту у квітні 2021 року ($47 млн).



Нацбанк також повідомив, що експорт та імпорт товарів за місяць скоротилися на 51% та 45,7% відповідно.



Основним фактором падіння обсягів експорту до $2,4 млрд було скорочення експорту продовольчих товарів на 52,8%, зумовлене скороченням експорту зернових (на 64,8%). Також спостерігалося скорочення експорту чорних та кольорових металів – на 71,3%, продукції хімічної промисловості – на 45,7%, деревини та виробів з неї – у 2,8%, мінеральних продуктів (у тому числі руд) – на 41,9% % та продукції машинобудування – на 35%.



Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися до $2,7 млрд, у тому числі неенергетичний імпорт – на 51,1%. Зокрема, на 18,2% впав імпорт промислових виробів, на 68,9% – продукції машинобудування, на 41,4% – продовольчих товарів, на 72,4% – чорних та кольорових металів, на 61,6% – продукції хімпромисловості, а деревини та виробів з неї – на 75,3%.



Водночас, енергетичний імпорт скоротився на 17,2%.



За оцінками Нацбанку, у минулого місяця був зафіксований дефіцит торгівлі послугами у $785 млн порівняно з профіцитом $347 млн у квітні минулого року. НБУ пояснив це зростанням біженців за кордоном, чиї витрати перевищили витрати минулорічного квітня у 3,7 раза. Водночас експорт послуг знизився на 41,9%.



Профіцит балансу первинних доходів у квітні-2022 становив $783 млн (у квітні-2021 дефіцит становив $491 млн). Надходження за статтею "оплата праці" знизилися на 6,1%, а виплати за доходами від інвестицій – на 81,2%.



Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у квітні поточного року склало $1,1 млрд проти $48 млн у квітні попереднього року.



Чистий відтік за фінансовим рахунком склав $1,9 млрд (у квітні 2021 року чистий приплив склав $747 млн), що було зумовлено відтоком коштів у операціях приватного сектора.



Чистий приплив за операціями держсектора становив $818 млн (у квітні 2021 року – відтік $1 млрд).



Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $85 млн, тоді як у квітні попереднього року цей показник становив $626 млн.



Як зазначив регулятор, чисте збільшення зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становило $454 млн. Воно було зумовлене збільшенням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $504 млн.



Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) у квітні-2022 зросла на $2,5 млрд. Вона була зумовлена ​​зростанням чистої зовнішньої заборгованості за торговими кредитами на $1,5 млрд, зростанням обсягів готівкової валюти поза банками на $1 млрд (знов за рахунок біженців).



Станом на 1 травня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив $26,9 млрд, що забезпечує фінансування імпорту протягом 3,9 місяців.



Як повідомлялося, зведений платіжний баланс України у 2021 році був зведений з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році.