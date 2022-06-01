Найбільша ІТ-компанія в Україні заперечує скорочення співробітників

В ІТ-компанії EPAM Ukraine заявляють, що не мають планів щодо скорочення команди в Україні.

Як повідомили в пресслужбі компанії, наразі EPAM Ukraine навпаки, відновлює найм спеціалістів та навчання студентів на зовнішніх програмах.

"Українська команда працює на рівні довоєнної продуктивності", – зазначається у повідомленні.

Водночас в компанії констатують, що за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну за кордон було евакуйовано близько 2,5 тис. спеціалістів.

"Наразі ми спостерігаємо, що частина людей вже повернулася в Україну, хтось тільки планує повернення і частина можливо залишиться закордоном, але зараз говорити про якісь конкретні цифри ще зарано", – наголошують в компанії.

Таким чином в EPAM Ukraine прокоментували заяву президента та гендиректора EPAM Аркадія Добкіна, який в ході спілкування з інвесторами зробив прогноз щодо зменшення частки регіону, до якого входять Україна, Біларусь і РФ, до 30% від загальноі кількості спеціалістів на кінець року. На кінець 2021 року вона становила менше 60%.

"Це буде відбуватися як за рахунок зменшення чисельності продакшн спеціалістів в регіоні (за рахунок РФ та Біларусі), так і завдяки стрімкому зростанню інших локацій ЕРАМ у світі. Його слова були некоректно трактовані і деякі медіа провели власні розрахунки, використовуючи дані по кількості спеціалістів за минулий рік", – стверджують в EPAM Ukraine.

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Як писав БізнесЦензор, EPAM – найбільша ІТ-компанія України, входить в міжнародну групу EPAM. Фізичні офіси компанії є в понад 10 містах України (Київ, Львів, Дніпро, Вінниця, Харків, Одеса, Івано-Франківськ та інші).

Дохід компанії за 2020 рік склав 10,44 млрд грн, прибуток – 942 млн грн. В Україні Epam представлена двома ТОВ: "Епам Системз" та "Епам Рішення". Однак основний грошовий потік зосереджено на першій компанії.

У 2020 році ТОВ "ЕПАМ Системз" зайняло 91 місце у рейтингу "200 найбільших компаній України", який публікує БізнесЦензор.