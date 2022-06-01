Американський фонд купив футбольний клуб "Мілан" за 1,2 мільярда євро

Американський фонд RedBird Capital Partners уклав угоду з Elliott Advisors UK Limited про придбання італійського футбольного клубу "Мілан".

Про це йдеться у заяві клубу.



Так, перехід клубу під контроль нового власника відбудеться влітку, а закриття угоди очікується не пізніше ніж у вересні цього року.



Зазначається, що угода, яка оцінюється в 1,2 млрд євро, дозволить інвестфонду Eliott зберегти міноритарну фінансову частку в клубі та місця у раді директорів, зміцнивши партнерство між сторонами.



"Пріоритетом RedBird є робота зі спортивною та управлінською командою клубу, що завоювала титул, щоб продовжити шлях "Мілана" назад до вершини світового футболу", – йдеться у повідомленні.



Elliott Management Corporation володів "Міланом" із 2018 року.