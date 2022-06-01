Нацбанк підвищив виплати за договорами автострахування

Національний банк України (НБУ) змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Відповідні зміни передбачені постановами правління НБУ №108 та №109 від 30 травня, які набирають чинності з 1 липня 2022 року, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Національний банк збільшив розміри страхових сум за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:

до 160 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 130 тисяч гривень);

до 320 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих (до змін ця сума становила 260 тисяч гривень).

Крім того, до 80 тисяч гривень на потерпілого (до змін ця сума становила 50 тис. грн) збільшено розміри страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення "європротоколу".

Водночас, враховуючи підвищення страхових сум та збільшення ліміту виплати за "європротоколом", Національний банк розширив діапазон значень коригуючого коефіцієнта до базового страхового платежу.

"Такий коефіцієнт допомагає оцінити рівень збитковості діяльності страховика. Розширення його діапазону дозволить страховикам мінімізувати ризики та сформувати адекватну тарифну політику для споживачів страхових послуг", – пояснюють в НБУ.

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Крім того, з 1 липня інформація про укладені електронні договори "Зелена картка" включатиметься до єдиної централізованої бази даних, що дозволить розширити обсяг даних, якими оперує Моторне (транспортне) страхове бюро України.

"Це дасть змогу користувачам отримати вичерпну інформацію щодо всіх видів укладених договорів страхування та захистить їх від можливих шахрайських дій, пов'язаних із маніпулюванням неповними даними", – зазначається у повідомленні.

В НБУ уточнили, що зміни торкнуться 42 страховиків – членів МТСБУ та всіх українців, у яких укладені договори "автоцивілки". Водночас Нацбанк запевняє, що вартість полісу для споживачів суттєво не зросте.