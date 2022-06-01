"Газпром" зменшив експорт газу з початку року на 28%

У січні-травні 2022 року "Газпром" експортував до країн далекого зарубіжжя 61 млрд кубометрів газу, що на 27,6% або на 23,2 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на дані "Газпрому".

Середньодобовий експорт концерну до далекого зарубіжжя у травні зменшився до 352 млн кубометрів на добу порівняно з 387 млн куб. м на добу у квітні.

В компанії уточнили, що зростає експорт до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" в рамках двостороннього довгострокового контракту з CNPC. Об’єм експорту газу в окремі країни "Газпром" не уточнює.

Водночас "Газпром" повідомляє, що за перші п’ять місяців 2022 року "Газпром", за попередніми даними, видобув 211,4 млрд кубометрів, що на 4,8% (на 10,6 млрд куб. м) менше, ніж минулого року. В тому числі видобуток компанії у травні склав 36 млрд куб. м.

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Як повідомлялося, раніше "Оператор ГТС України" неодноразово вказував, що російський "Газпром" не використовує навіть уже сплачені та заброньовані потужності для транзиту газу через Україну.