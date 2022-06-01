Падіння ВВП може виявитися меншим за озвучені прогнози, – голова Мінфіну (оновлено)

Падіння ВВП України за підсумками 2022 року може скласти менше 20%, що значно менше озвучених раніше прогнозів, однак цей показник залежатиме від інтенсивності і тривалості бойових дій.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю виданню Mind.ua.

"У Міністерстві фінансів немає власної бази для розрахунку падіння ВВП, проте у нас є розрахунки зібраних податків і жодних песимістичних прогнозів я не робив би. Остання інформація, яку я отримав, – може статися падіння ВВП до 20%. Отож, ніяких підстав вважати, що воно буде більшим, поки що немає", – заявив Марченко.

Він зазначив, що попередні прогнози падіння економіки України наразі переглядаються у бік покращення.

"Я схильний довіряти розрахункам НБУ, Міністерству економіки і таким структурам, як Світовий банк, які поки що свої прогнози не змінили: найбільш песимістичний з них – це падіння у 44-45%. Проте, зараз вони схильні переглядати ці цифри в бік покращення", – сказав Марченко.

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Голова Мінфіну вказав, що наразі в Україні відновлюється бізнес-активність.

"Якщо взяти за можливе падіння нашого ВВП 25-30%, то це нормально для країни, що воює. Падіння ЄСВ на 17% за квітень і ПДФО з військовим збором на 19%, це теж нормальна ситуація. Наразі ми збираємо ЄСВ на рівні, який практично був минулого року (менше лише на пів відсотка)", – пояснив міністр.

Водночас він наголосив, що прогнози для економіки залежатимуть від тривалості бойових дій.

"Я не є оптимістом у даному випадку, бо війна ще не закінчилась. І все залежатиме від того, якими будуть наслідки бойових дій до кінця року і як швидко ми переможемо", – додав Марченко.

Як повідомлялося, згідно з оприлюдненим на початку квітня прогнозом, Світовий банк очікує падіння ВВП України в 2022 році на 45,1%. До вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.

МВФ наприкінці березня прогнозував зниження ВВП України у 2022 році приблизно на третину.