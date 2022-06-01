"Газпром" встановлює різні вимоги до покупців газу в Європі, – прем'єр-міністр Італії

Росія по-різному ставиться до покупців газу в Європі, у деяких вимагає оплати в рублях, а деяким дозволяє платити в євро.

Про це прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розповів агентству Bloomberg, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія просить про різні умови оплати (для різних країн, – ред.). Деяким країнам, яким було припинено подачу газу, було запропоновано проводити платежі в рублях і крапка – якщо вони не платять у рублях, вони не отримують газ", – заявив Драгі.

Водночас, за словами голови італійського уряду, деяким країнам, включаючи Італію, фактично дозволили оплачувати рахунки в євро, і ці транзакції вважаються завершеними без порушень правил оплати, на яких наполягає "Газпром".

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Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" оголосив про припинення постачання газу нідерландській компанії GasTerra, данській енергетичній компанії Ørsted і трейдеру Shell Energy Europe Limited.

Причиною припинення постачання газу в "Газпромі" вказують відмову цих компаній переходити на розрахунки за схемою, встановленою указом російського президента Владіміра Путіна.

Нагадаємо, з 21 травня "Газпром експорт" припинив постачання газу фінській компанії Gasum через відмову виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.

З 27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.