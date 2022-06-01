Над забезпеченням поставок в Україну працює п'ять фабрик "Філіп Морріс"

П’ять фабрик Philip Morris International забезпечують поставки тютюнових виробів в Україну через тимчасову зупинку виробництва компанії поблизу Харкова.

Про це в інтерв’ю розповів генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

З початку війни тютюнова фабрика компанії поблизу Харкова припинила роботу. Наразі компанія імпортує тютюнові вироби з країн Європейського Союзу.

Відрізнити легальність виробленої продукції можна за наявністю української марки акцизного податку, дати виробництва та максимальної роздрібної ціни.

"До війни наш портфель сигаретних брендів налічував 41 SKU (товарна позиція), сьогодні він звісно ж зменшився. Складності з логістикою впливають як на обсяги поставок, так і на здатність повноцінно забезпечити весь асортимент нашої продукції в Україні. Проте ми робимо все можливе, аби вирішити цю ситуацію", - сказав він.

За словами Барабаша, набільш популярні торгівельні марки будуть наявні у продажу вже з червня. І протягом наступних місяців компанія планує суттєво розширити асортимент в Україні.

Він додав, що зважаючи на ситуацію в Харківській області, поки рано говорити про відновлення роботи фабрики. І хоча бойові дії відбуваються вже не в безпосередній близькості біля Харкова, ситуація в регіоні складна і не дозволяє прийняти рішення щодо початку відновлення виробництва задля безпеки співробітників.