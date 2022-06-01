Росія продовжує продавати нафту зі знижкою понад $30 за баррель

Середня ціна російської нафти марки Urals у травні склала $78,81 за барель, порівняно з $70,52 за барель у квітні.

Про це свідчать дані Мінфіну РФ, повідомляє Інтерфакс.

Агентство відзначає, що середня ціна ф'ючерсу на Brent із найближчою датою постачання у травні становила близько $111 за барель. Таким чином, у травні дисконт ціни Urals до Brent становив близько $32 за барель.

Як повідомлялося, за даними російських ЗМІ, видобуток нафти з урахуванням газового конденсату в Росії у квітні знизився порівняно з березнем на 12,1% і склав 41,12 млн тонн.

У тому числі нафти без газового конденсату у квітні в Росії видобуто 37,9 млн тонн, що на 12,1% менше, ніж у березні та на 4,8% менше, ніж у квітні 2021 року.

За прогнозами російського уряду видобуток нафти в РФ у 2022 році впаде на 17%, що може стати найбільшим зменшенням видобутку з 1990-х років.

Зазначимо, що раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК)припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.