Кабмін призначив президента "Енергоатома"

Кабінет міністрів затвердив на посаді президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, який керував держкомпанією у статусі виконуючого обов’язки голови з березня минулого року.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №430-р від 31 травня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, Котіна призначено президентом держкомпанії "з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану".

Першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки Юлію Свириденко уповноважено підписати з Котіним відповідний контракт.

Як повідомлялося, Кабмін призначив Петра Котіна тимчасовим виконувачем обов'язків президента держпідприємства НАЕК "Енергоатом" 29 березня 2020 року. До цього він займав посаду гендиректора відокремленого підрозділу "Запорізька АЕС".

Котін був призначений виконуючим обов'язки президента "Енергоатому" до призначення керівника держкомпанії в установленому порядку.