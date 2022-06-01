Власники відомої мережі ресторанів виводили гроші в Росію після початку війни, – прокуратура

Національна поліція за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва розслідує злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів в Росію.

Як повідомляють у пресслужбі столичної прокуратури, кримінальне провадження у справі розпочато після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за фактом вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави агресора (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

За даними слідства, незважаючи на введення санкцій та повномасштабне вторгнення збройних сил РФ, громадяни України - власники мережі ресторанів (до 70 закладів, 12 з них розташовані у Москві) зберегли контроль над своїм бізнесом в РФ, перейменувавши московську частини бізнесу та передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.

"Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом в Росії", – зазначається у повідомленні.

В рамках розслідування справи правоохоронці провели обшук в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві, під час якого виявлено та вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1,5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Правоохоронці не називають мережу ресторанів, але за даними джерела УП, йдеться про Tarantino family (до мережі входять зокрема ресторани "Муракамі", "Рукола", "Дрова", "Варенична" тощо).



