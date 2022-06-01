Польща скасувала безкоштовний проїзд платними дорогами для українських водіїв

З 1 червня водії автотранспорту на українській реєстрації знову мають платити за користування платними дорогами у Польщі на тих самих умовах, що діють для інших учасників дорожнього руху.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури Польщі, інформує Польське радіо.

В польському міністерстві уточнили, що ця зміна не стосується транспортних засобів, які перевозять гуманітарну допомогу Україні. Незалежно від країни реєстрації, таким транспортним засобам все одно не доведеться платити за користування платними дорогами в Польщі за умови попереднього повідомлення.

Для звільнення від сплати проїзду на ліцензованих ділянках заяву необхідно подати за 24 години.